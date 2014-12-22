Работы "Водоканала" ограничили движение на Пироговской набережной

Сейчас закрыт проезд по правой и средней полосам из трех возможных, направление движения ограничено в сторону улицы Фокина.

Вечером 24 декабря, начиная с 22:30, специалисты петербургского предприятия "Водоканал" стартовали с ремонтных мероприятий на Пироговской набережной, которые будут реализованы в два этапа. Эта информация была предоставлена пресс-службой учреждения.

Сейчас закрыт проезд по правой и средней полосам из трех возможных, направление движения ограничено в сторону улицы Фокина. К утру 25 декабря работы первого этапа будут закончены, вслед за этим начнется процесс восстановления асфальтированного покрытия.

Переход ко второй фазе ремонта намечен на тот же вечер 25 числа. Тогда будет закрыто движение по левому и среднему рядам в направлении улицы Фокина. Весь комплекс работ, включающий замену асфальтового покрытия, планируется завершить к концу 26 декабря, после чего автомобильное движение вновь станет доступным в полном объёме.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"