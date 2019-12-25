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Рабочий сорвался с высоты на Моховой улице
Сегодня, 17:27
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Рабочий сорвался с высоты на Моховой улице

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Пострадавший находится в карете скорой помощи.

Днем 27-го августа с дома №28 на Моховой улице сорвался рабочий. Об этом сообщила пресс-служба Центрального района в своем Telegram-канале.

Пострадавший остался жив, но ему потребовалась помощь медиков. Сейчас фасады дома капитально ремонтируют. Работы ведет "Интерком". 

Также в центре Петербурга сегодня нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны во время строительных работ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец умер после падения со строительных лесов на Асафьева. Рабочий занимался их разборкой.

Фото: Piter.TV

Теги: капитальный ремонт, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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