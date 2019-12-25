На Кирочной нашли мину времен Великой Отечественной войны

Мина нашлась во время строительных работ.

На Кирочной, 70 нашли мину времен Великой Отечественной войны 27-го августа. Об этом сообщил TTelegram-канал "Центр. Новости".

Мину обнаружили во время строительных работ в бизнес-центре. Из открытых данных следует, что это также жилой дом бизнес-класса. На место прибыла полиция, а также ожидаются взрывотехники. Специалисты установили, что находка — это минометная мина 82-го калибра.

Несколько дней назад в Петербурге за сутки нашли более 20 боеприпасов времён ВОВ.

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