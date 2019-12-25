В Петербурге за день нашли более 20 боеприпасов времён ВОВ

Находки обнаружены в трех районах.

За день в трех районах Петербурга взрывотехники ОМОН обнаружили более 20 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Утром в дежурную часть поступило сообщение от сотрудников станции метро "Пионерская". У одного из пассажиров обнаружили гранаты, думали, учебные. На место прибыли специалисты-взрывотехники ОМОН и выяснили, что предметы представляют собой 6 пустых корпуса гранат Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Находки переданы сотрудникам полиции.

Спустя час сообщение поступило из полиции поселка Стрельна. В лесу между улицей Нижняя Колония и Красносельским шоссе грибник нашел боеприпасы, похожие на военные мины. На месте специалисты увидели действительно две неразорвавшиеся минометные мины калибра 82 мм времён войны, в состоянии сильной коррозии. Мины вывезли на полигон для уничтожения.

Ещё спустя час сообщение поступило с Невского завода, расположенного на проспекте Обуховской обороны. Специалисты осмотрели предметы и выяснили, что это 19 корпусов снарядов времен войны различных калибров — 170 мм, 152 мм и 45 мм, не представляющие опасности.

Месяц назад у пожилого пациента с ковидом нашли сумку с боеприпасами.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области