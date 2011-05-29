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Рабочий погиб после падения на стадионе в Петербурге
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Рабочий погиб после падения на стадионе в Петербурге

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Мужчине было 52 года.

Рабочий упал на стадионе "Газпром Арена" во время сварочных работ на крыше 23 июня. По предварительным данным, как узнал Piter.tv, его не удалось спасти.

Мужчина работал на высоте шести метров. Ему было 52 года. Пострадавшего госпитализировали с травмами и несколько часов боролись за его жизнь, но рабочий скончался. 

По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее Piter.tv рассказывал о происшествии, которое произошло в Волховском районе. Рабочий лишился рук после падения в скважину с буром. 

Фото: Piter.tv

Теги: падение, рабочий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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