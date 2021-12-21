Рабочему в Ленобласти оторвало руки при падении в скважину с буром

У него зафиксировали травматическую ампутацию рук, закрытую травму груди, переломы рёбер, раны головы и живота.

В Волховском районе Ленобласти выясняются обстоятельства травмирования рабочего. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 19 июня из СНТ "Хрусталь" в Пупышево медики доставили в больницу 33-летнего рабочего. У него зафиксировали травматическую ампутацию рук, закрытую травму груди, переломы рёбер, раны головы и живота. Его поместили в реанимацию.

По предварительной информации, рабочий бурил скважину и попал в бур. Проводится проверка.

На выходных петербуржец сломал рёбра и ключицу, упав с дельтаплана.

Фото: Piter.tv