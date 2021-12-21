Рабочему в Ленобласти оторвало руки при падении в скважину с буром

В Волховском районе Ленобласти выясняются обстоятельства травмирования рабочего. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 19 июня из СНТ "Хрусталь" в Пупышево медики доставили в больницу 33-летнего рабочего. У него зафиксировали травматическую ампутацию рук, закрытую травму груди, переломы рёбер, раны головы и живота. Его поместили в реанимацию.
По предварительной информации, рабочий бурил скважину и попал в бур. Проводится проверка.
На выходных петербуржец сломал рёбра и ключицу, упав с дельтаплана.
Фото: Piter.tv
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