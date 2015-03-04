Петербуржец сломал рёбра и ключицу, упав с дельтаплана

В Гатчинском районе Ленобласти выясняются обстоятельства падения дельтаплана. Об этом стало известно Piter.tv.
В воскресенье, 19 июня, у деревни Перекюля на поле с десятиметровой высоты упал 40-летний петербуржец. Пострадавший был оперативно госпитализирован в больницу Гатчины.
Медики диагностировали у него кататравму, ушиб мягких тканей головы, ушиб грудного отдела позвоночника, переломы рёбер и ключицы.
На выходных подросток попал в больницу, упав со скутера в Ленобласти.
Фото: pxhere.com
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