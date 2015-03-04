Петербуржец сломал рёбра и ключицу, упав с дельтаплана

Он упал на поле с десятиметровой высоты.

В Гатчинском районе Ленобласти выясняются обстоятельства падения дельтаплана. Об этом стало известно Piter.tv.

В воскресенье, 19 июня, у деревни Перекюля на поле с десятиметровой высоты упал 40-летний петербуржец. Пострадавший был оперативно госпитализирован в больницу Гатчины.

Медики диагностировали у него кататравму, ушиб мягких тканей головы, ушиб грудного отдела позвоночника, переломы рёбер и ключицы.

На выходных подросток попал в больницу, упав со скутера в Ленобласти.

Фото: pxhere.com