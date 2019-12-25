Подросток попал в больницу, упав со скутера в Ленобласти

В тяжёлом состоянии пострадавший был помещен в реанимацию.

В Ломоносовском районе Ленобласти выясняются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, который ехал на скутере. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздним вечером 19 июня в СНТ "Трудовик" 14-летний юноша не справился с управлением и упал со скутера. Врачи диагностировали у подростка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и скальпированную рану затылочной области.

В тяжёлом состоянии пострадавший был помещен в реанимацию. Выясняются обстоятельства произошедшего.

На выходных житель Ленобласти облил бензином 19-летнюю падчерицу на дне рождения жены.

Фото: Piter.tv