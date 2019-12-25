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Подросток попал в больницу, упав со скутера в Ленобласти
Сегодня, 10:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Подросток попал в больницу, упав со скутера в Ленобласти

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В тяжёлом состоянии пострадавший был помещен в реанимацию.

В Ломоносовском районе Ленобласти выясняются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, который ехал на скутере. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздним вечером 19 июня в СНТ "Трудовик" 14-летний юноша не справился с управлением и упал со скутера. Врачи диагностировали у подростка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и скальпированную рану затылочной области.

В тяжёлом состоянии пострадавший был помещен в реанимацию. Выясняются обстоятельства произошедшего.

На выходных житель Ленобласти облил бензином 19-летнюю падчерицу на дне рождения жены.

Фото: Piter.tv

Теги: подростки, скутер
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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