На Алтае погибли двое дельтапланеристов

Ведется проверка по части 3 статьи 263 УК РФ.

Двое мужчин погибли в Алтайском крае из-за падения дельтаплана. Соответствующей информацией с журналистами поделились региональные представители пресс-службы Восточного управления по транспорту от Следственного комитета РФ. Трагедия зафиксирована утром 21 сентября около населенного пункта Рассвет в Хабарском районе. На месте инцидента работают оперативные и экстренные ведомства, криминалисты. Устанавливаются обстоятельства и причины падения воздушного средства.

В Алтайском крае по факту падения дельтаплана проводится уголовно-процессуальная проверка. Во время выполнения прогулочного полета произошло падение сверхлегкого летательного аппарата. пресс-служба УТ СК РФ по Алтаю

Ведется проверка по части 3 статьи 263 УК РФ. Речь идет о статье, связанной с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя.

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