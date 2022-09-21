На Алтае погибли двое дельтапланеристов

Двое мужчин погибли в Алтайском крае из-за падения дельтаплана. Соответствующей информацией с журналистами поделились региональные представители пресс-службы Восточного управления по транспорту от Следственного комитета РФ. Трагедия зафиксирована утром 21 сентября около населенного пункта Рассвет в Хабарском районе. На месте инцидента работают оперативные и экстренные ведомства, криминалисты. Устанавливаются обстоятельства и причины падения воздушного средства.
В Алтайском крае по факту падения дельтаплана проводится уголовно-процессуальная проверка. Во время выполнения прогулочного полета произошло падение сверхлегкого летательного аппарата.
пресс-служба УТ СК РФ по Алтаю
Ведется проверка по части 3 статьи 263 УК РФ. Речь идет о статье, связанной с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя.
Фото и видео: Telegram / 112
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все