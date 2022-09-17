Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя

В СК РФ расследуют дело о гибели двух сотрудников Генпрокуратуры ЛНР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы надзорного ведомства.

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели генерального прокурора Луганской Народной Республики Сергея Сергеевича Горенко и его заместителя Екатерины Николаевны Стегленко. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Напомним, что днем 16 сентября в здании Генеральной прокуратуры ЛНР произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получили два человека. Расследуются обстоятельства трагедии, которая произошла в центре города.

В здании генпрокуратуры в Луганске прогремел взрыв, есть жертвы.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России