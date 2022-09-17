Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы надзорного ведомства.
Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели генерального прокурора Луганской Народной Республики Сергея Сергеевича Горенко и его заместителя Екатерины Николаевны Стегленко.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ
Напомним, что днем 16 сентября в здании Генеральной прокуратуры ЛНР произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получили два человека. Расследуются обстоятельства трагедии, которая произошла в центре города.
В здании генпрокуратуры в Луганске прогремел взрыв, есть жертвы.
Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России
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