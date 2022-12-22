Рабочий погиб, упав в шахту лифта на набережной канала Грибоедова

Причиной трагедии стало обрывание каната, вследствие чего рабочий рухнул с высоты примерно 10-12 метров.

Пресс-служба Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции труда сообщила о трагическом происшествии, приведшем к гибели монтажника, упавшего в лифтовую шахту на канале Грибоедова в Петербурге, сообщает "Петербургский дневник".

Инцидент произошел днем 18 сентября, приблизительно в 16:00, в доме номер 24 по набережной канала Грибоедова. По предварительной версии, сотрудник 30-ти лет проводил монтажные работы внутри лифтовой шахты, располагаясь на специальной платформе, закрепленной канатом лебедки на уровне третьего этажа. Причиной трагедии стало обрывание каната, вследствие чего рабочий рухнул с высоты примерно 10-12 метров.

Ольга Казанская, заместитель руководителя ведомства, высказала предположение, что авария, вероятно, произошла из-за использования поврежденного оборудования, непригодного для безопасной эксплуатации.

Фото и видео: пресс-служба Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции