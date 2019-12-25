При строительстве здания Верховного суда на Добролюбова погиб монтажник

Мужчина упал с высоты около 15 метров.

На стройке Верховного суда РФ и Судебного департамента при Верховном суде на улице Добролюбова в Петербурге случилась трагедия: там погиб рабочий. Об этом рассказали в Гострудинспекции по СЗФО.

Накануне вечером молодой иностранец во время работы на строительных лесах упал с настила верхнего яруса с высоты около 15 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: пресс-служба Гострудинспекции по СЗФО