При строительстве здания Верховного суда на Добролюбова погиб монтажник
Сегодня, 14:26
Мужчина упал с высоты около 15 метров.

На стройке Верховного суда РФ и Судебного департамента при Верховном суде на улице Добролюбова в Петербурге случилась трагедия: там погиб рабочий. Об этом рассказали в Гострудинспекции по СЗФО. 

Накануне вечером молодой иностранец во время работы на строительных лесах упал с настила верхнего яруса с высоты около 15 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: монтажника убило током на стройке в Мурино. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ. 

Фото: пресс-служба Гострудинспекции по СЗФО 

Теги: происшествия, улица добролюбова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

