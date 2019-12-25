При строительстве здания Верховного суда на Добролюбова погиб монтажник

На стройке Верховного суда РФ и Судебного департамента при Верховном суде на улице Добролюбова в Петербурге случилась трагедия: там погиб рабочий. Об этом рассказали в Гострудинспекции по СЗФО.
Накануне вечером молодой иностранец во время работы на строительных лесах упал с настила верхнего яруса с высоты около 15 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: монтажника убило током на стройке в Мурино. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ.
Фото: пресс-служба Гострудинспекции по СЗФО
