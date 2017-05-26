Монтажника убило током на стройке в Мурино

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Во Всеволожском районе возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, в результате которых погиб рабочий (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Следствие утверждает, что 11 сентября в Мурино на строящемся объекте монтажник при осуществлении работ в распределительном электрическом щите получил удар током. Пострадавший скончался на месте происшествия.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий случившегося.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти