Монтажника убило током на стройке в Мурино
Сегодня, 11:59
Монтажника убило током на стройке в Мурино

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Во Всеволожском районе возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, в результате которых погиб рабочий (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Следствие утверждает, что 11 сентября в Мурино на строящемся объекте монтажник при осуществлении работ в распределительном электрическом щите получил удар током. Пострадавший скончался на месте происшествия. 

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Центре имени Курехина бригадир жестоко избил рабочего. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

