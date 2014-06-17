Рабочие профессии с высокими зарплатами названы в Петербурге

"Авито Работа" сообщает, что больше всего предлагали водителям-дальнобойщикам — около 210 тыс. рублей в месяц при полной занятости. Это на 51% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Согласно исследованию "Авито Работы", в июле 2023 года среди вакансий для представителей рабочих специальностей самые высокие зарплаты предлагали водителям-дальнобойщикам. Их предполагаемое вознаграждение выросло на 51% к году.

"Авито Работа" сообщает, что больше всего предлагали водителям-дальнобойщикам — около 210 тыс. рублей в месяц при полной занятости. Это на 51% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Второе место в списке заняла профессия сверловщика. Соискатели на эту позицию могли рассчитывать в среднем на 156 тыс., фрезеровщики и токари — на 146 и 137 тыс. рублей соответственно.

Водители различных категорий, как выяснили исследователи, остаются одними из наиболее высокооплачиваемых рабочих специалистов. На пятом месте по уровню зарплатных предложений оказались водители такси со средней зарплатой около 122 тыс. рублей.

Директор категории такси, транспорт и логистика "Авито Работы" Артем Егоренков отметил, что сфера доставки, грузоперевозок и логистики остается крайне востребованной среди работодателей. В июле текущего года доля вакансий для специалистов в этой отрасли составила 6,4% от общего числа всех вакансий, уступив только производственной и строительной сферам. Высокие зарплаты, дополнительные бонусы и компенсации для привлечения и удержания сотрудников.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)