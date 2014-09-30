Петербургские работодатели увеличили количество рабочих мест рядом с домом сотрудника

Чаще других предлагают сократить время до работы компании из розничной торговли.

В Петербурге работодатели за 4 года на 339% увеличили число рабочих мест рядом с домом сотрудника. К такому выводу пришли аналитики hh.ru, стало известно Piter.TV.

За последний год российские работодатели разместили более 734 тыс. вакансий, в которых было указано, что они могут предоставить будущему сотруднику работу рядом с домом. В Северной столице похожая ситуация: компании стали организовывать рабочие места максимально близко к месту жительства.

Чаще других предлагают сократить время до работы компании из розничной торговли: на них приходится 58% подобных вакансий. А еще идут активно навстречу работникам организации из сферы логистики, IT, ресторанно-гостиничного бизнеса. Реже предлагают работу рядом с домом работодатели из сферы искусства и культуры, добывающей отрасли и тяжелого машиностроения.

Подобный тренд со стороны работодателей логичен и будет развиваться и дальше. В мегаполисах дорога до места работы и обратно может занять от двух до четырех часов, в месяц это уже 46 часов, а то и больше. Двое суток, которые можно было потратить на занятия спортом, общение с семьей и встречи с друзьями. Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу

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