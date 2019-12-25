В Ленобласти приезжего рабочего ударило током на подстанции

Мужчина находится в реанимации.

Рабочего, который приехал в Ленобласть из Пензенской области, ударило электротоком на подстанции. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел вечером 26 ноября во Всеволожске. Пострадал 39-летний мужчина, его госпитализировали в районную больницу и поместили в отделение реанимации.

Рабочий получил электротравму на подстанции в промышленной зоне на проспекте Гоголя. Состояние пострадавшего оценивают как тяжелое. Все обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Ранее на Piter.TV: рабочий обокрал квартиру на проспекте Культуры на 400 тыс. рублей.

Фото. Piter.TV