В Ленобласти приезжего рабочего ударило током на подстанции

Рабочего, который приехал в Ленобласть из Пензенской области, ударило электротоком на подстанции. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Инцидент произошел вечером 26 ноября во Всеволожске. Пострадал 39-летний мужчина, его госпитализировали в районную больницу и поместили в отделение реанимации.
Рабочий получил электротравму на подстанции в промышленной зоне на проспекте Гоголя. Состояние пострадавшего оценивают как тяжелое. Все обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.
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Фото. Piter.TV
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