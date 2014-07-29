Рабочий обокрал квартиру на проспекте Культуры на 400 тыс. рублей

Мигрант похитил ювелирные украшения и технику.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мигранта. Ему вменяют п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере), сообщили в надзорном ведомстве.

Так, в период с 8 по 28 мая обвиняемый делал ремонт в одной из квартир дома 29к1 по проспекту Культуры. В один из дней, когда напарник мужчины отошел, он похитил из двух шкатулок ювелирные украшения. Кроме того, злоумышленник украл два планшета, колонку, квадрокоптер, дрель, экшн-камеру, массажер для лица, детские рации, бутылку виски и тонометр.

Похищенные вещи ремонтник сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил. Общий ущерб составил более 400 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Калининский районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сланцах рецидивист украл из ювелирного магазина кольца и сережки.

Фото: Piter.TV