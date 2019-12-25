В Сланцах рецидивист украл из ювелирного магазина кольца и серёжки

Также в начале сентября, находясь в торговом зале гипермаркета, он похитил две бутылки коньяка.

В Сланцах задержан подозреваемый, похитивший товар в ювелирном магазине. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 23 ноября в 23:35 поступило сообщение о том, что в ювелирный магазин, расположенный в доме 11 по улице Ленина в городе Сланцы, пытается проникнуть неизвестный мужчина.

Прибывшим нарядом Госавтоинспекции по горячим следам в помещении магазина задержан 43-летний местный житель. По предварительной информации, он разбил стекло входной двери ювелирного магазина и забрал оттуда 3 кольца и одну пару серёжек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Задержанный ранее неоднократно судим за кражи, и в начале сентября, находясь в торговом зале гипермаркета на этой же улице в городе Сланцы, похитил две бутылки коньяка. Уголовное дело по данному факту уже передано в суд.

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