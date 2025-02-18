Петербургские школьники могут получить рабочую специальность без сдачи ОГЭ

В Петербурге готовится законопроект, который даст шанс выпускникам 9-х классов, не сдавшим Основной государственный экзамен (ОГЭ), получить профессию за счет города. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

Парламентарии намерены рассмотреть инициативу, призванную решить проблему подростков, оказавшихся в сложной ситуации. По словам спикера, хотя таких учеников не так много, в прошлом году экзамен не смогли сдать порядка 560 юных петербуржцев, фактически лишившись возможности продолжить образование в стандартных учебных заведениях.

Законодательная база позволяет регионам самостоятельно финансировать программы профессиональной подготовки для таких ребят. Новый механизм позволит им освоить рабочую специальность на бюджетной основе. Однако стоит учесть, что перечень доступных профессий для этой категории будет более узким по сравнению с теми, кто успешно прошел аттестацию.

