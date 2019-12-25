Эксперты прокомментировали создание рабочей группы по защите христианских ценностей

Рабочая группа будет создана из депутатов Госдумы.

В Госдуме работают над созданием межфракционной рабочей группы по защите христианских ценностей. Ее возглавит вице-спикер Петр Толстой. Инициативу прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что идея не нова, так как подобная группа создавалась в Госдуме в 2012 году. Тогда в ее организации, как ни странно, участвовали депутаты от КПРФ. Пока непонятно, над какими инициативами будет работать группа.

Акцент может быть сделан как на традиционных ценностях, так и на социальных вопросах - ограничение абортов или же создание христианских общин в ВУЗах. Однако понятно, что идеи в схожем направлении периодически выдвигаются в Госдуме и без каких-либо освященных патриархом депутатских групп, так что вряд ли стоит всерьез говорить о грядущей клерикализации общественно-политической сферы в стране. считают эксперты.

Ранее патриарх Кирилл сказал о том, что вакцинация от коронавируса — это сугубо медицинский вопрос.

Фото: сайт Госдумы РФ