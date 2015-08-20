Патриарх Кирилл: вакцинация от коронавируса - сугубо медицинский вопрос

В РПЦ призвали пасторов не злоупотреблять властью.

Российский патриарх Кирилл уверен, что вакцинация от коронавируса - это сугубо медицинский вопрос, не связанных в вероучением. Такое заявление глава РПЦ сделал во время выступления на ежегодном епархиальном собрании Москвы. Мероприятие транслировалось на социальных каналах. Спикер посоветовал коллегам не злоупотреблять пастырской властью в вопросе прививок от ковида.

Я убежден, что вакцинироваться или нет - это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта. патриарх Кирилл

Злоупотребление властью со стороны сотрудников РПЦ патриарх Кирилл считает недопустимым. Он полагает, что вакцинацию граждан нельзя рассматривать как признак ипостаси. По словам патриарха, даже если мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, православной церкви следует оставаться свободной от этого и принимать с свой круг всех верующих, стремящихся ко Христу.

Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Фото Kremlin.ru

