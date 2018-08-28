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Пятна нефти удалили с тротуара в Калининском районе
Сегодня, 19:17
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Пятна нефти удалили с тротуара в Калининском районе

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Площадь приведенной в порядок территории составила 1,8 тыс. "квадратов". 

Сегодня, 25 сентября, специалисты устранили пятна нефти в Калининском районе. Аварию обнаружили около планового рейса. Об этом сообщили в пресс-службе экологической аварийной службы ГУП "Экострой" .

Сотрудники аварийной службы обработали территорию биосорбентом. Проезжую часть специалисты обработали активной пеной. Площадь приведенной в порядок территории составила 1,8 тыс. "квадратов". 

Экологи призвали сообщать о разливе нефти на территории Петербурга по телефону 417-59-36.

Ранее на Piter.tv: в лесах Ленинградской области высадили 117 тыс. саженцев.

Фото:  Pixabay

Теги: пятна нефти, устранили разлив нефти, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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