Пятна нефти удалили с тротуара в Калининском районе

Площадь приведенной в порядок территории составила 1,8 тыс. "квадратов".

Сегодня, 25 сентября, специалисты устранили пятна нефти в Калининском районе. Аварию обнаружили около планового рейса. Об этом сообщили в пресс-службе экологической аварийной службы ГУП "Экострой" .

Сотрудники аварийной службы обработали территорию биосорбентом. Проезжую часть специалисты обработали активной пеной. Площадь приведенной в порядок территории составила 1,8 тыс. "квадратов".

Экологи призвали сообщать о разливе нефти на территории Петербурга по телефону 417-59-36.

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