Пятна нефти удалили с тротуара в Калининском районе

Сегодня, 25 сентября, специалисты устранили пятна нефти в Калининском районе. Аварию обнаружили около планового рейса. Об этом сообщили в пресс-службе экологической аварийной службы ГУП "Экострой" .
Сотрудники аварийной службы обработали территорию биосорбентом. Проезжую часть специалисты обработали активной пеной. Площадь приведенной в порядок территории составила 1,8 тыс. "квадратов".
Экологи призвали сообщать о разливе нефти на территории Петербурга по телефону 417-59-36.
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Фото: Pixabay
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