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В лесах Ленинградской области высадили 117 тыс. саженцев
Сегодня, 9:39
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В лесах Ленинградской области высадили 117 тыс. саженцев

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Волонтеры акции "Сохраним лес" работали на территории площадью в 70 га.

В лесах Ленобласти посадили 117 тыс. саженцев сосны и ели. План выполнили на 102 процента. Об этом сообщили в правительстве региона. 

Волонтеры акции "Сохраним лес" работали на территории площадью в 70 га. Сам губернатор Александр Дрозденко вошел в ряды активистов, он трудился в Лужском районе. 

Отметим, что Ленобласть является лидером по восстановлению лесов в России. Кроме того, другие регионы получают из Ленинградской области семена и посадочные материалы. 

Ранее на Piter.tv: за лето в Петербурге выкопали почти 14 тысяч кустов борщевика.

Фото:  pexels

Теги: деревья, ленинградская область, саженцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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