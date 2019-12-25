В лесах Ленинградской области высадили 117 тыс. саженцев

Волонтеры акции "Сохраним лес" работали на территории площадью в 70 га.

В лесах Ленобласти посадили 117 тыс. саженцев сосны и ели. План выполнили на 102 процента. Об этом сообщили в правительстве региона.

Волонтеры акции "Сохраним лес" работали на территории площадью в 70 га. Сам губернатор Александр Дрозденко вошел в ряды активистов, он трудился в Лужском районе.

Отметим, что Ленобласть является лидером по восстановлению лесов в России. Кроме того, другие регионы получают из Ленинградской области семена и посадочные материалы.

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