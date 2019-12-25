За лето в Петербурге выкопали почти 14 тысяч кустов борщевика

Борьба с борщевиком в Петербурге будет продолжаться до глубокой осени.

За лето в Петербурге специалисты садово-парковых предприятий выкопали почти 14 тысяч кустов борщевика Сосновского. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга.

Выкапывание дает самый долговременный эффект, однако борьба с сорняком вручную – медленный и трудоемкий процесс, в этом году борщевик завоевал 43 га территорий, подведомственных Комитету по благоустройству. Комитет по благоустройству

На большой территории единственным способом ликвидации ядовитого растения стала косьба. Как минимум, шесть раз за лето белые "зонтики" выкашивались на площади 25 га, а в некоторых особо проблемных местах приходилось косить раз в две недели, чтобы не допустить обсеменения.

Всего на борьбу с борщевиком в 2022 году выделено 20 692,7 тыс. рублей, что на 15% больше, чем в прошлом. Мероприятия по уничтожению сорняка будут продолжаться до середины осени.

Также значительная часть зараженных участков не принадлежит городу. Многие пустыри находятся в аренде или в частной собственности. Собственников и арендаторов могут штрафовать, если они не будут уничтожать сорняк после разъяснительной беседы.

В Ленобласти также усилят меры борьбы с борщевиком.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга