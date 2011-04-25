В Ленобласти намерены ввести штрафы за борщевик

Расплачиваться за наличие опасного растения на территории региона будут профильные комитеты.

В закон 47-ого региона "Об административных нарушениях" готовятся внести правки относительно проблемы с прорастанием на муниципальных и частных территориях борщевика. Как сообщила пресс-служба правительства Ленобласти, губернатор Александр Дрозденко призвал ввести штрафы за опаске растение.

Вопрос рассмотрели в ходе совещания губернатора с главами администраций муниципальных районов. Как отметил Дрозденко, борщевик захватывает не только поля, но и садовые участки.

Предполагается, что при обнаружении ядовитого сорняка штрафы будут оплачивать агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс, госэконадзор, госжилнадзор, комитет по ЖКХ и комитет градостроительной политики.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор урезал список водоёмов Ленобласти, разрешённых для купания.

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