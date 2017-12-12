Роспотребнадзор урезал список водоёмов Ленобласти, разрешённых для купания

Последнюю проверку прошли только водоёмов.

В пятницу, 19 августа, Роспотребнадзор представил обновлённый список список рек и озёр, пригодных для купания в Ленинградской области. После корректировок оказалось, что плавать можно только в 8-ми водоемах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, для купания в 47-ом регионе подходят озеро Донцо и река Луга в Волосовском районе, река Сясь в Волховском районе, река Луга в Кингисеппе, и пляжи Финского залива в деревне Выбье, озеро Светлое в Киришском районе, река Шингарка в Ломоносовском районе, река Плюсса в Сланцевском районе, и озеро Нестеровскоев Тосненском районе.

Остальные водоёмы не прошли поверку специалистов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

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Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти