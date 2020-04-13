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Власти Ленобласти назвали число детей, которые пойдут в первый класс 1 сентября
Сегодня, 17:06
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Власти Ленобласти назвали число детей, которые пойдут в первый класс 1 сентября

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В регионе в этом году появятся новые детсады.

В Ленобласти рассказали, сколько детей в этом году пойдет в первый класс.  С газетой ivbg.ru информацией поделилась председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

Выяснилось, что в этом году 25 тыс. выпускников детских садов станут учащимися первых классов. Всего в школу отправятся 190 тыс. детей. 

Известно, что в 2022 году в Ленобласти открыли четыре новые школы. До конца года власти региона планируют открыть еще пять учебных заведений. Кроме того, появятся и новые детсады.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стоимость сбора ребенка в школу в среднем обходится в 13 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, образование в ленобласти, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Куда сходить в Петербурге,

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