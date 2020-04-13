Власти Ленобласти назвали число детей, которые пойдут в первый класс 1 сентября

В регионе в этом году появятся новые детсады.

В Ленобласти рассказали, сколько детей в этом году пойдет в первый класс. С газетой ivbg.ru информацией поделилась председатель комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

Выяснилось, что в этом году 25 тыс. выпускников детских садов станут учащимися первых классов. Всего в школу отправятся 190 тыс. детей.

Известно, что в 2022 году в Ленобласти открыли четыре новые школы. До конца года власти региона планируют открыть еще пять учебных заведений. Кроме того, появятся и новые детсады.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стоимость сбора ребенка в школу в среднем обходится в 13 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv