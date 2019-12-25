Пятилетняя петербурженка попала в больницу, подышав над картошкой

В воскресенье, 10 ноября, стало известно, что пятилетняя жительница Петербурга оказалась в больнице после "ингаляции" над горячим картофелем.
Как сообщает "Фонтанка", ребёнка госпитализировали в прошлую пятницу. Врачи диагностировали у пациентки термические ожоги на лице, животе и бедрах. По данному инциденту ведется расследование.
"Ингаляция" над картофельным паром является популярным методом лечения простуды в народной медицине.
Ранее мы сообщили о том, что 16-летняя петербурженка погибла в день рождения на "Красном треугольнике".
Фото: Piter.TV
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