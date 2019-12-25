Пятилетняя петербурженка попала в больницу, подышав над картошкой

Врачи диагностировали у пациентки термические ожоги на лице, животе и бедрах.

В воскресенье, 10 ноября, стало известно, что пятилетняя жительница Петербурга оказалась в больнице после "ингаляции" над горячим картофелем.

Как сообщает "Фонтанка", ребёнка госпитализировали в прошлую пятницу. Врачи диагностировали у пациентки термические ожоги на лице, животе и бедрах. По данному инциденту ведется расследование.

"Ингаляция" над картофельным паром является популярным методом лечения простуды в народной медицине.