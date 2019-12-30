Автоэксперт назвал пять способов "убить" машину зимой

Первая привычка – поездка с непрогретым двигателем.

Эксперты журнала "За рулем" рассказали о пяти привычках водителей, которые могут нанести вред даже новой машине.

Первая привычка – поездка с непрогретым двигателем. В зимнее время может хватить и пяти минут, чтобы двигатель и коробка передач были готовы к нагрузкам. "Холодный" старт приведет к выходу мотора из строя.

Из-за старта со светофоров "с буксами" быстрее изнашиваются шины и детали тормозной системы, а также страдает и подвеска. Любителей "эффектных заносов" с использованием стояночного тормоза в какой-то момент может ожидать полный отказ "ручника".

Эксперт призвал не отказываться от мытья автомобиля зимой. Из-за смёрзшейся грязи в колесных дисках быстрее изнашиваются шины и подшипники. А реагенты на дорогах влияют и на трущиеся детали ходовой.

Привычкой, которая приносит автомобилю наибольший вред в зимнее время, это стоянка в сугробах. Снег "убивает" в машине буквально всё: и электрику, и резиновые детали, и пластиковые, и металлические.

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