Пять новых станций продолжат "красную" ветку петербургского метро

Протяжённость Кировско-Выборгской линии от "Проспекта Ветеранов" до "Пулково" может составить 7,23 км, а пропускная способность — 33 пары поездов в час.

К проектированию строительства продолжения Кировско-Выборгской линии метро от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково" планируют приступить в 2024 году. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе "Метростроя Северной столицы".

Строительство станции метро "Пулково" предусматривается действующим Генеральным планом Санкт-Петербурга. Станция войдёт в состав Кировско-Выборгской или "красной" линии метрополитена. Общая эксплуатационная длина от действующей станции "Проспект Ветеранов" до станции "КВЦ Экспофорум" по проекту составит 12,2 км. На участке планируется разместить пять станций неглубокого заложения, среди которых — "Пулково".

Протяжённость Кировско-Выборгской линии от "Проспекта Ветеранов" до "Пулково" может составить 7,23 км, а пропускная способность — 33 пары поездов в час.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге готова планировка новой станции метро у аэропорта.

Фото: Piter.TV