Петербуржцы завоевали пять медалей на Кубке России по боксу

Соревнования проходили с 21 по 25 января в Самаре.

Петербургские спортсмены завоевали пять медалей на Кубке России по боксу среди сильнейших боксёров, который проходил в Самаре с 21 по 25 января. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своёи Telegram-канале.

"В этом году целью соревнований было формирование основного состава мужской национальной сборной для участия в чемпионате мира. В течение пяти дней 104 боксёра из разных регионов боролись за звание сильнейшего в своей весовой категории" Борис Пиотровский

По его словам, золотыми призёрами среди петербуржцев стали Эдуард Саввин (до 57 кг) и Всеволод Шумков (до 60 кг). Серебряную медаль завоевал Илья Попов (до 63,5 кг). Бронзовые медали привезли Александр Зырянов (до 67 кг) и Владимир Ермаков (до 92 кг). Кроме того, Всеволод Шумков признан лучшим боксером турнира.

Ранее Piter.TV сообщал, что молодёжная сборная России одержала победу на "Кубке будущего" в Санкт-Петербурге.

Фото: Telegram-канал "Пиотровский Online"