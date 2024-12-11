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Петербуржцы завоевали пять медалей на Кубке России по боксу
Сегодня, 17:05
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Петербуржцы завоевали пять медалей на Кубке России по боксу

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Соревнования проходили с 21 по 25 января в Самаре.

Петербургские спортсмены завоевали пять медалей на Кубке России по боксу среди сильнейших боксёров, который проходил в Самаре с 21 по 25 января. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своёи Telegram-канале.

"В этом году целью соревнований было формирование основного состава мужской национальной сборной для участия в чемпионате мира. В течение пяти дней 104 боксёра из разных регионов боролись за звание сильнейшего в своей весовой категории"

Борис Пиотровский

По его словам, золотыми призёрами среди петербуржцев стали Эдуард Саввин (до 57 кг) и Всеволод Шумков (до 60 кг). Серебряную медаль завоевал Илья Попов (до 63,5 кг). Бронзовые медали привезли Александр Зырянов (до 67 кг) и Владимир Ермаков (до 92 кг). Кроме того, Всеволод Шумков признан лучшим боксером турнира. 

Ранее Piter.TV сообщал, что молодёжная сборная России одержала победу на "Кубке будущего" в Санкт-Петербурге.

Фото: Telegram-канал "Пиотровский Online"

Теги: бокс, кубок россии по боксу, петербургские спортсмены, пять медалей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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