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Названы топ-5 автомобилей для русской зимы
Сегодня, 11:03
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Названы топ-5 автомобилей для русской зимы

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Даже в городах зимой машинам приходится преодолевать снежные заносы и лавировать между ледяными глыбами

Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы и высокие сугробы. Для комфортного передвижения в такую погоду автомобиль должен быть теплым, с ёмким аккумулятором, надежным мотором и полным приводом.

Даже в городах зимой машинам приходится преодолевать снежные заносы и лавировать между ледяными глыбами. Высокий дорожный просвет, подогрев сидений, руля, лобового и заднего стекол, зеркал, форсунок – это то, что необходимо в автомобилях в зимний период

Автомобильный журнал выбрал пять моделей автомобилей которые, отлично подходят для русской зимы. Это Lada Niva Legend, УАЗ "Патриот", Renault Duster, Nissan X-Trail, Geely Monjaro. Плюсы каждой модели можно посмотреть на портале 110km.ru.

Ранее россиянам рассказали, как безопасно перевезти елку на автомобиле.

Фото: 110km.ru

Теги: автомобили, зима
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости,

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