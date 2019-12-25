Названы топ-5 автомобилей для русской зимы

Даже в городах зимой машинам приходится преодолевать снежные заносы и лавировать между ледяными глыбами

Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы и высокие сугробы. Для комфортного передвижения в такую погоду автомобиль должен быть теплым, с ёмким аккумулятором, надежным мотором и полным приводом.

Даже в городах зимой машинам приходится преодолевать снежные заносы и лавировать между ледяными глыбами. Высокий дорожный просвет, подогрев сидений, руля, лобового и заднего стекол, зеркал, форсунок – это то, что необходимо в автомобилях в зимний период

Автомобильный журнал выбрал пять моделей автомобилей которые, отлично подходят для русской зимы. Это Lada Niva Legend, УАЗ "Патриот", Renault Duster, Nissan X-Trail, Geely Monjaro. Плюсы каждой модели можно посмотреть на портале 110km.ru.

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Фото: 110km.ru