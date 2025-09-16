Петербургского водителя осудили за повторное вождение в нетрезвом виде

Прокуратура Петроградского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

По информации надзорного ведомства, ранее приговором суда фигуранта лишили водительских прав. В декабря прошлого года мужчина вновь сел за руль автомобиля Honda Civic в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали на Каменноостровском проспекте сотрудники Госавтоинспекции, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на 1,5 года. Также он не сможет водить 5,5 лет, а машина обращена в доход государства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге уроженку Псковской области будут судить за повторное вождение в нетрезвом виде.

