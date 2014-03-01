В Петербурге уроженку Псковской области будут судить за повторное вождение в нетрезвом виде
Сегодня, 16:56
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы Псковской области, которой вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Фигурантка уже была подвергнута административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. При этом в ноябре прошлого года ее вновь поймали за нетрезвое вождение на Заневском проспекте, сообщили 13 апреля в надзорном ведомстве. 

В связи с наличием признаков опьянения инспектор принял решение об отстранении женщины от управления машиной. Она снова отказалась от медосвидетельствования.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет виновник смертельного ДТП на набережной Фонтанки. 

Фото: Piter.TV 

