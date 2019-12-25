Оглашен приговор водителю, которого остановили на Лесном проспекте с мефедроном

Обвиняемый был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции и отстранен от управления машиной.

Прокуратура Выборгского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 8 сентября.

В апреле фигурант через закладку забрал для себя мефедрон массой 2,77 грамма. В тот же день, находясь в состоянии опьянения, он сел за руль автомобиля Ford Escape и двигался по Лесному проспекту. Обвиняемый был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции и отстранен от управления машиной. Также в ноябре 2024 года мужчина привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Виновному назначено наказание в виде 3 лет и месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Авто конфисковали.

Фото: Piter.TV