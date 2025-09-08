В Петербурге будут судить водительницу, сбившую дорожного рабочего на Витебском

В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Ей вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ, сообщили 8 сентября в надзорном ведомстве.

В мае прошлого года водительница автомобиля Volkswagen Polo у дома 90 по Витебскому проспекту наехала на стойку с обозначением "Дорожные работы", после чего сбила 21-летнего дорожного рабочего. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

