Сегодня, 12:24
Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге будут судить водительницу, сбившую дорожного рабочего на Витебском

В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Ей вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ, сообщили 8 сентября в надзорном ведомстве. 

В мае прошлого года водительница автомобиля Volkswagen Polo у дома 90 по Витебскому проспекту наехала на стойку с обозначением "Дорожные работы", после чего сбила 21-летнего дорожного рабочего. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин заинтересовался травмированием девочки в петербургском автобусе. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

