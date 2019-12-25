  1. Главная
Бастрыкин заинтересовался травмированием девочки в петербургском автобусе
Кондуктор не помог ребенку.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему по уголовному делу об оказании небезопасных транспортных услуг в Петербурге. 

По информации ведомства, в сентябре водитель автобуса допустил резкое торможение, из-за чего упала 10-летняя девочка. Пострадавшая получила травму, ей потребовалась помощь медиков. Кондуктор не помог ребенку. 

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Павлу Сергеевичу Выменцу доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что водительница иномарки сбила пенсионера на Краснофлотском шоссе. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

