В Петербурге будут судить пьяного электросамокатчика

На Воздухоплавательной улице его остановили сотрудники ДПС за нарушение правил дородного движения.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Об этом рассказали 9 октября в надзорном ведомстве.

В июле фигурант двигался по тротуару на электросамокате с мощностью двигателя 500W. На Воздухоплавательной улице его остановили сотрудники ДПС за нарушение ПДД. Обвиняемый отказался проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, установлено, что в августе 2024 года водителя судили за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Местный житель вину признал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: молодого лихача без прав останавливали со стрельбой в Ленобласти.

Фото: Piter.TV