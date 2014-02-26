Молодого лихача без прав останавливали со стрельбой в Ленобласти

В отношении него составлены административные протоколы.

Полицейские остановили нетрезвого лихача в Волхове выстрелами по колесам. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водителя заметили на улице Фрунзе, на Ford Focus он столкнулся с припаркованной машиной и попытался скрыться. Требования об остановке были проигнорированы, тогда экипаж ДПС организовал преследование. Нарушителя удалось заблокировать на улице Вали Голубевой, но злоумышленник пошел на таран и задел патрульный автомобиль.

Преследование продолжили за пределами города, на автодороге "Волхов — Кисельня — Черноушево". После выстрела по колесам водитель съехал в кювет. За рулем находился 21-летний житель Брянской области без прав. В отношении него составлены административные протоколы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти