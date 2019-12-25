Пьяный петербуржец с бутылкой вина пытался попасть на "Аврору"

Получив отказ в посещении музея, он начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью.

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого гражданина, пытавшегося проникнуть на "Аврору". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Около пяти часов вечера 7 апреля на музей-корабль крейсер "Аврора" попытался пройти мужчина, находящийся в состоянии опьянения. В руках у него была бутылка вина. Получив отказ в посещении музея, он начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью.

Работник музея нажал кнопку тревожной сигнализации и к объекту незамедлительно прибыл наряд отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району. В итоге 28-летний правонарушитель был задержан и доставлен в отделение полиции.

В конце марта злоумышленник поменял штрих-коды на товарах в строительном гипермаркете на более дорогие.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области