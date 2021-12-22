Злоумышленник поменял штрих-коды на товарах в строительном гипермаркете на более дорогие

Росгвардейцы задержали в Приморском районе мужчину, который переклеил штрих-коды на товарах. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Нарушитель поменял штриховые коды с более дешевых на более дорогие в строительном гипермаркете на Парашютной улице. На подозрительного клиента обратили внимание сотрудники. Кроме того, мужчина попытался вынести эти товары — два уличных прожектора, счетчик электроэнергии и сифон для ванны. Общая сумма покупок составила бы 7700 рублей. Персонал вовремя нажал кнопку тревожной сигнализации.
Злоумышленника задержали днем 28 марта. Мужчину, уроженца Краснодарского края, доставили в отделение для выяснение обстоятельств.
Ранее в сети "Окей" объяснили рукописные ценники в гипермаркете на Партизана Германа.
Фото: Pexels
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