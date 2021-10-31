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В сети "Окей" объяснили рукописные ценники в гипермаркете на Партизана Германа
Сегодня, 8:19
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В сети "Окей" объяснили рукописные ценники в гипермаркете на Партизана Германа

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В компании рассказали о техническом сбое, из-за которого ценники было не распечатать.

В пресс-службе сети магазинов "Окей" объяснили, почему в гипермаркете на Партизана Германа появились рукописные ценники. На них обратила внимание прокуратура Петербурга.

По словам компании, в системе ООО "О"КЕЙ" ранее произошел глобальный технический сбой. Он не связан с работой оборудования в самой системе. Из-за этого сервисы не работали должным образом, и ценники было не распечатать.

Ценники оформлялись с рукописным заполнением, что не является нарушением, и допустимо согласно Закону "О защите прав потребителей". В настоящее время технические проблемы устранены и ценники распечатаны в привычном формате.

пресс-служба ООО "Окей".

Покупателям принесли извинения за временные неудобства.

Фото:прокуратура Петербурга

Теги: защита прав потребителей, окей, ценники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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