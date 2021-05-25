Прокуратура возмутилась ценниками в "Окее" на Партизана Германа

Оформление ценника было ненадлежащим.

Прокуратура Красносельского района потребовала заменить рукописные ценники в "Окее" на печатные. Нарушение заметили в магазине на улице Партизана Германа.

Компания допустила розничную продажу продуктов питания, в том числе поваренной соли, муки, масла и молочной продукции без надлежаще оформленных ценников. Это нарушает права потребителей на на своевременное получение достоверной информации о товарах.

В проверке участвовали сотрудники регионального Роспотребнадзора. Представление в адрес руководителя ООО находится на рассмотрении.

На ценнике обязательно должно быть указано наименование товара, цена за единицу или за единицу измерения товара. Цена указывается только в рублях.

Ранее эксперты рассказали о том, что сейчас права потребителей стало тяжелее защищать.

Фото: прокуратура Петербурга