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В "Окее" на Выборгском шоссе проверили воздух после сообщения о разливе яда
Сегодня, 20:25
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В "Окее" на Выборгском шоссе проверили воздух после сообщения о разливе яда

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Исследователи доставили пробы в лабораторию.

Накануне, 11 ноября, петербуржцы сообщили о разливе опасного вещества в химчистке, которая находится на территории  гипермаркета "Окей" на Выборгском шоссе. Сотрудники Роспотребнадзора проверили воздух в техническом помещении и торговом зале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Ничего опасного исследователи не выявили. Превышений не было, но ситуацию взяли на контроль.

Ранее на Piter.tv: на набережной у проспекта Обуховской Обороны петербурженка заметила экскаватор, который сбрасывал мусор и землю в воду.

Фото: Pxhere

Теги: выборгское шоссе, окей, проверка воздуха, разлив яда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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