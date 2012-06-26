В "Окее" на Выборгском шоссе проверили воздух после сообщения о разливе яда

Накануне, 11 ноября, петербуржцы сообщили о разливе опасного вещества в химчистке, которая находится на территории гипермаркета "Окей" на Выборгском шоссе. Сотрудники Роспотребнадзора проверили воздух в техническом помещении и торговом зале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ничего опасного исследователи не выявили. Превышений не было, но ситуацию взяли на контроль.
Ранее на Piter.tv: на набережной у проспекта Обуховской Обороны петербурженка заметила экскаватор, который сбрасывал мусор и землю в воду.
Фото: Pxhere
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