Петербуржец получил 1 год строгого режима за пьяную езду на каршеринге

Ранее мужчина привлекался административному наказанию за пьяную езду.

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он осужден по статье о повторной пьяной езде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в декабре 2022 года мужчина управлял в состоянии опьянения каршеринговым автомобилем "Nissan Qashqai".

Ссуд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год строгого режима. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев.

Ранее сообщалось, что частота ДТП в Петербурге оказалась одной из самых низких по РФ.

Фото: Piter.TV

