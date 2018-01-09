Частота ДТП в Петербурге оказалась одной из самых низких по РФ

Примечательно, что реже всего в ДТП на территории Северной столице попадали сами петербуржцы.

Число ДТП в РФ по сравнению с 2022 годом выросло на 5% с января. В прошлом году частота обращений по случаю аварий выросла на 21,2%, а уже в 2023 она составила уже 17,9%. Статистику приводит служба Группы Ренессанс страхование.

Примечательно, что реже всего в ДТП на территории Северной столице попадали сами петербуржцы. Таких случаев было только 8,8%.

Наиболее аккуратными оказались водители Lada XRAY. Также в топ-5 вошли Renault Sandero, Hyundai ix35, Ford Focus и Nissan Qashqai. Чаще всего происходят аварии с участием Haval Jolion и Chery Tiggo 7.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская полиция выявила более 270 случаев пьяного вождения за два дня.

Фото: Piter.TV