Владимир Путин выступил на валдайском форуме

Публикуем главные заявления Президента.

В рамках Валдайского форума состоялось пленарное заседание дискуссионного клуба "Валдай". Слово на нем взял Президент РФ Владимир Путин. Во время выступления глава государства отметил, что мы живем в эпоху кардинальных, революционных перемен и что следующие 20 лет будут не менее и возможно даже более трудными, чем последние годы.

Отдельное место в монологе Президента было отведено теме БРИКСа. Владимир Путин подчеркнул, что интерес к организации питают даже члены "откровенно анархичного" НАТО. Говоря о саммите G8, Путин отметил, что в отношении России там сложился тренд на дискриминацию: все важнейшие вопросы, по мнению главы государства, решаются в "семерке", то есть без участия РФ.

Тезисно приводим остальные заявления Президента с пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Сложившийся за века стереотип о "цивилизованном Западе" и "варварстве" остальных народов является расистской идеологией

Мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько полифоническому, в котором должны быть услышаны все голоса

В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным

Само существование России является залогом "успешного развития мира"

Беспардонная и беспрецедентная геополитическая жадность Запада – вот подлинные истоки конфликтов нашей исторической эпохи. Начиная с трагедий Югославии, Ирака, Ливии, а сегодня и Украины, и Ближнего Востока

Все чаще демократию понимают не как власть большинства, а как власть меньшинства

Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло

Слепая вера западных политиков в собственную безнаказанность, исключительность может обернуться трагедией

За формирование нового мира развернулась борьба – это не схватка за власть или за геополитическое влияние, это столкновение принципов, на которых будет строиться развитие народов на следующем этапе

Никто не может гарантировать, что Запад не применит ядерное оружие. Россия, в свою очередь, не воспринимает западную цивилизацию как врага и не ставит вопрос: "Мы или они". Течение мировой политики направлено в сторону, противоположную устремлениям Запада

Ранее стало известно, что Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах.

Видео: Kremlin.ru