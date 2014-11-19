Владимир Путин выступил на валдайском форуме

В рамках Валдайского форума состоялось пленарное заседание дискуссионного клуба "Валдай". Слово на нем взял Президент РФ Владимир Путин. Во время выступления глава государства отметил, что мы живем в эпоху кардинальных, революционных перемен и что следующие 20 лет будут не менее и возможно даже более трудными, чем последние годы.
Отдельное место в монологе Президента было отведено теме БРИКСа. Владимир Путин подчеркнул, что интерес к организации питают даже члены "откровенно анархичного" НАТО. Говоря о саммите G8, Путин отметил, что в отношении России там сложился тренд на дискриминацию: все важнейшие вопросы, по мнению главы государства, решаются в "семерке", то есть без участия РФ.
Тезисно приводим остальные заявления Президента с пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
- Сложившийся за века стереотип о "цивилизованном Западе" и "варварстве" остальных народов является расистской идеологией
- Мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько полифоническому, в котором должны быть услышаны все голоса
- В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным
- Само существование России является залогом "успешного развития мира"
- Беспардонная и беспрецедентная геополитическая жадность Запада – вот подлинные истоки конфликтов нашей исторической эпохи. Начиная с трагедий Югославии, Ирака, Ливии, а сегодня и Украины, и Ближнего Востока
- Все чаще демократию понимают не как власть большинства, а как власть меньшинства
- Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло
- Слепая вера западных политиков в собственную безнаказанность, исключительность может обернуться трагедией
- За формирование нового мира развернулась борьба – это не схватка за власть или за геополитическое влияние, это столкновение принципов, на которых будет строиться развитие народов на следующем этапе
- Никто не может гарантировать, что Запад не применит ядерное оружие. Россия, в свою очередь, не воспринимает западную цивилизацию как врага и не ставит вопрос: "Мы или они". Течение мировой политики направлено в сторону, противоположную устремлениям Запада
Ранее стало известно, что Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах.
Видео: Kremlin.ru
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