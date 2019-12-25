Песков: Путина пытаются отговаривать от опасных хобби

Журналисты припомнили полет президента со стерхами и прогулку к китам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин любит опасные путешествия. Об этом он сообщил в эфире канала "Россия 1".

Песков отметил, что президента неоднократно пытались отговорить от рискованных путешествий, но он все равно действовал по-своему. Как пример, журналисты вспомнили морскую прогулку Путина к китам на Камчатке и полет со стерхами.

Иногда - бывает - пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Напомним, в марте 2021 года Путин вместе с Сергеем Шойгу провел отдых в тайге. Они ездили на вездеходе, а также проводили беседы за столом на природе.

Ранее Путин исключил введение искусственных запретов на отдых за рубежом.

Фото: kremlin.ru