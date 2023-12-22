Путин: "За счет федеральных средств планируется ежегодно строить не менее 350 спортивных объектов"

До конца нынешнего года Петербург введёт еще три спортивных комплекса в рамках АИП.

Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что за счет федеральных ресурсов планируется ежегодно строить не менее 350 спортивных объектов.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в Северной столице строительство спортивных объектов ведется за счет Адресной инвестиционной программы (АИП) и за счет инвесторов. Так, за последние четыре года на бюджетные деньги в городе построено восемь капитальных спортивных объектов, включая четыре крытых катка, один из которых для керлинга, центр баскетбола, центр адаптивных видов спорта. Кроме того в строй введена крупнейшая в мире хоккейная арена – спортивный комплекс "СКА Арена".

В начале этого года в эксплуатацию на Яхтенной улице был введен многофункциональный спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями. До конца нынешнего года Петербург введёт еще три спортивных комплекса в рамках АИП.

Фото: портал "Строительный Петербург"