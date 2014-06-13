Мариинский театр и "Щелкунчик": Путин рассказал, где любит бывать в Петербурге

Президент посетил выставку "Путешествие по России".

Владимир Путин во время визита на экспозицию выставки "Путешествие по России" в национальном парке "Россия" рассказал о любимом месте в родной для него Северной столице, – передает 78.ru.

Одна из фотозон выставки выполнена в стиле интерьеров Мариинского театра, в котором показывают балет "Щелкунчик". Отвечая на вопросы, Президент подчеркнул, что именно это заведение и знаменитая постановка являются для него "одними из любимых" в Санкт-Петербурге.

Мариинский театр его название. Одно из любимых мест. И "Щелкунчик" тоже, стараюсь бывать там. Владимир Путин, Президент РФ

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Фото: Кремль